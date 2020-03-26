Uzmanlar açıkladı: Koronavirüse karşı C Vitamini tüketin, sigaradan uzak durun 26.03.2020 23:34

Yaşlılar ve kronik hastalar koronavirüs tehdidinde yüksek risk grubunda olsa da koronavirüs gençleri hatta çocukları da hasta ediyor. Uzmanlar özellikle gençlere ısrarla ''evde kalın'' çağrısı yapıyor. Konuya ilişkin A Haber'e açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ferah Ece ve Prof. Dr. Servet Kayhan koronavirüsün akciğerde hasar bıraktığının altını çizdi. Prof. Dr. Servet Kayhan, virüsle mücadelede C Vitaminin ön plana çıktığını söylerken sigaradan uzak durulması gerektiğini ifade etti.