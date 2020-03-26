Haberler Video Haber Videoları Uzmanlar açıkladı: Koronavirüse karşı C Vitamini tüketin, sigaradan uzak durun
Uzmanlar açıkladı: Koronavirüse karşı C Vitamini tüketin, sigaradan uzak durun

Uzmanlar açıkladı: Koronavirüse karşı C Vitamini tüketin, sigaradan uzak durun

26.03.2020 23:34

Yaşlılar ve kronik hastalar koronavirüs tehdidinde yüksek risk grubunda olsa da koronavirüs gençleri hatta çocukları da hasta ediyor. Uzmanlar özellikle gençlere ısrarla ''evde kalın'' çağrısı yapıyor. Konuya ilişkin A Haber'e açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ferah Ece ve Prof. Dr. Servet Kayhan koronavirüsün akciğerde hasar bıraktığının altını çizdi. Prof. Dr. Servet Kayhan, virüsle mücadelede C Vitaminin ön plana çıktığını söylerken sigaradan uzak durulması gerektiğini ifade etti.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları