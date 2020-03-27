CHP'li eski Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt koronavirüse yakalandı! Kadir Gökmen Öğüt, virüsle mücadelesini bir video ile anlattı! 27.03.2020 07:19

İlk olarak Kasım ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs 6 kıtayı esir aldı. Türkiye, koronavirüsle mücadele kapsamında bir dizi önlemler alırken bir son dakika haberi geldi. CHP'li eski Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, koronavirüse yakalandı. Öğüt, koronavirüse yakalandığını Twitter hesabından paylaştığı bir video ile duyururken sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.

Çin'de ortaya çıkan ve Antartika hariç tüm kıtalara yayılan yeni tip koronavirüs nedeniyle 20 bini aşkın kişi hayatını kaybederken vaka sayısı 420 bini geçti. Dünya Sağlık Örgütü Antartika hariç tüm kıtalarda görülen koronavirüsü "küresel salgın" olarak ilan etti. Ünlü, sporcu ve siyasetten birçok isime bulaşan koronavirüs, son olarak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'de görülmüştü. Gelen son dakika bilgisine göre, CHP'li eski milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, koronavirüse yakalandığını açıkladı.

KORONAVİRÜSE YAKALANDIĞINI BÖYLE DUYURDU

Kadir Gökmen Öğüt, Twitter hesabından yaptığı açıklamasında "Bir hekim larak bu hastalığa yakalandıysam sizlerin biraz daha fazla dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Onun için market alışverişlerinizi çok azaltın. Sokak gezmelerinizi çok azaltın. Büyüklerle ilişkinizi çok azaltın. Sıkıcı bir durum ama geçecek. Ne olur evde kalın. Evde kalmak bu hastalığın en büyük ilacı. Bu arada benim sağlık durumum son derece iyi. Ateşim yok. Çok hafif bir öksürüğüm var. Genel sağlık durumum çok iyi. Bir iki gün içerisinde taburcu olmayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

KADİR GÖKMEN ÖĞÜT KİMDİR?

Kadir Gökmen Öğüt, 28 Kasım 1959'da Çankırı Çerkeş'te doğmuştur.

Diş Hekimi; Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini bitirdi. Serbest diş hekimi olarak çalıştı. 1990 yılında İstanbul Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyeliği, Başkan Vekilliği ve Başkanlığı yaptı. 24. Dönemde Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) üyesi oldu.Orta düzeyde İngilizce bilen Öğüt, evli ve 1 çocuk babasıdır.