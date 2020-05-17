Uzman isimlerden canlı yayında flaş açıklamalar: Dünyayı Kovid-19 konusunda kim yanılttı? Çin mi DSÖ mü?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 dünyada binlerce kişinin ölümüne neden oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın virüsün yayılmasıyla ilgili Çin ve DSÖ'yü suçlamasının ardından ABD’li doktor Judy Mikovits, koronavirüsle ilgili şoke eden açıklamalarda bulunmuştu. Mikovits virüsün laboratuvarda manipüle edildiğini ve bilimsel gerçeklerin saklandığını iddia etmişti. Mikovits'in bu iddialarının ardından dünyaya virüs hakkında Çin'in mi DSÖ'nün mü yanılttığını sorusu hala cevaplanamadı. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınında Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İlyas Dökmetaş çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 dünyada binlerce kişinin ölümüne neden oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın virüsün yayılmasıyla ilgili Çin ve DSÖ'yü suçlamasının ardından ABD'li doktor Judy Mikovits, koronavirüsle ilgili şoke eden açıklamalarda bulunmuştu. Mikovits virüsün laboratuvarda manipüle edildiğini ve bilimsel gerçeklerin saklandığını iddia etmişti. Mikovits'in bu iddialarının ardından dünyaya virüs hakkında Çin'in mi DSÖ'nün mü yanılttığını sorusu hala cevaplanamadı. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınında Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İlyas Dökmetaş çarpıcı açıklamalarda bulundu.
ÇİN VAKALARI GEÇ BİLDİRDİ
Uzman Doktor Kavak, Çin'in ilk vakanın çıktığı tarihten çok daha sonra vakaları bildirmeye başladığını ve Çin'in bu konuda suçlandığını açıkladı.
Prof. Dr. Dökmetaş ise Çin'den daha fazla hastası olanın DSÖ olduğunu dile getirerek, "Çünkü Dünya Sağlık Örgütü başlangıçta bir pandemi demedi. 'Çin için yüksek risk dünya için sadece risk' dedi. Halbuki hastalığın Çin'den sonra ABD, Kanada ve Fransa'ya geçmesi dünya için yüksek risk olduğunu gösteriyordu. Trump da DSÖ'yü bu nedenle suçluyor. Bu nedenle ona yaptığı ödemeyi durdurdu." dedi.
VİRÜSLERE NASIL İSİM VERİLİR?
Virüslere isim verme konusuna da değinen Dökmetaş, "Her yıl hangi bölgede salgın olursa oranın ismiyle ona bir isim verilir. 2020 Atina 'influenza a' ise i'nfluenza a' gibi alt şifreleri konur ve yer isimiyle tanımlanır. İlk vaka çıktığında ben buna o yüzden Wuhan virüsü demiştim. Çünkü oradan başlıyor.
ÇİN DSÖ'YÜ TEHDİT ETMİŞ OLABİLİR
Bu virüsün ismi Kovid-19 değil Wuhan-19 olması gerekirdi. Sanıyorum orada Çin DSÖ'yü finansal desteklerini kesmekle tehdit etti ve onlar da bu yüzden ismini Çin virüsü veya Wuhan virüsü olarak koymadı, koyamadı." ifadelerini kullandı.