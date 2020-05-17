Uzman isimlerden canlı yayında flaş açıklamalar: Dünyayı Kovid-19 konusunda kim yanılttı? Çin mi DSÖ mü?

17.05.2020 23:22

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 dünyada binlerce kişinin ölümüne neden oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın virüsün yayılmasıyla ilgili Çin ve DSÖ'yü suçlamasının ardından ABD’li doktor Judy Mikovits, koronavirüsle ilgili şoke eden açıklamalarda bulunmuştu. Mikovits virüsün laboratuvarda manipüle edildiğini ve bilimsel gerçeklerin saklandığını iddia etmişti. Mikovits'in bu iddialarının ardından dünyaya virüs hakkında Çin'in mi DSÖ'nün mü yanılttığını sorusu hala cevaplanamadı. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınında Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İlyas Dökmetaş çarpıcı açıklamalarda bulundu.