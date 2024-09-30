Uyuşturucu ticareti yaparken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı

Giriş Tarihi: 30 Eylül 2024, 19:44 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2024, 19:48

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Büro Amirliği'ne bağlı Mobil Park ekipleri, bir şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığına ilişkin ihbar aldı.

Ekipler, kimliğini tespit ettiği şüpheli B.A'nın Cennet Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapacağını belirledi.

Belirlenen noktaya gelerek önlem alan ekipler, uyuşturucu ticareti yapan şüpheli ile bunu satın alan U.S'yi gözaltına aldı.

Şüpheli B.A'nın üzerinden uyuşturucu satışından elde ettiği değerlendirilen bir miktar nakit ve motosikletin egzozuna gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, U.S. ise serbest bırakıldı.

İki şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı sırada suçüstü yakalanması bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.