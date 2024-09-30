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Kara harekatı her an başlayabilir!
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Kara harekatı her an başlayabilir!

Giriş Tarihi: 30 Eylül 2024, 22:26 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2024, 22:52

İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki üç yerleşim yerini "askeri yasak bölge" ilan ettiğini ve buralara girişin yasaklandığını bildirdi. İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Lübnan sınır hattının sıfır noktasındaki Metula (Matalla), çevresindeki Misgav Am ve Kfar Giladi yerleşimleri "kapalı askeri bölge" ilan edildi. Bu bölgelere girişin yasaklandığı duyuruldu. ABD basınında çıkan haberlere göre, İsrail, Lübnan'a "karadan sınırlı işgaline" her an başlayabilir. Olay yerinden görüntüleri A Haber muhabiri İslim İstanbullu aktardı.

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