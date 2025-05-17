Üsküdar’da yola mazot döküldü: Araçlar birbirine girdi! Kaza anı kamerada

Giriş Tarihi: 17.05.2025 14:50:31

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde, Kandilli Mahallesi Rasathane Caddesi'nde meydana gelen kazalar paniğe neden oldu. İddiaya göre, bir İETT otobüsünden sızan akaryakıt nedeniyle yol kayganlaştı. Yokuş aşağı inen çok sayıda araç kontrolünü kaybederek art arda kazaya karıştı. Kazalarda can kaybı veya yaralanma olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yeni kazaların önüne geçmek için caddeyi trafiğe kapattı. Belediye ekipleri de yolu suyla temizleyerek güvenliği sağladı. Temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.

Kazaya karışan sürücülerden İhsan Akyüz, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Yokuştan aşağı iniyordum, önümdeki araç bana yavaşlamam için işaret yaptı. Yolun kaygan olduğunu fark ettim ama frene basınca kontrolü kaybettim. Önümdeki araca çarpmamak için kaldırıma çıkmayı denedim ama yağ yüzünden işe yaramadı. En sonunda bir kamyonete ve ardından duvara çarparak durabildim. Duyduğuma göre yola mazot dökülmüş."

KAZA ANI KAMERADA

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, bir otomobilin kontrolden çıkarak kaldırıma çıktığı, ardından bir kamyonete ve binanın duvarına çarptığı görülüyor. Görüntülerde aracın yolda kaydığı ve frenle duramayarak kazaya karıştığı anlar dikkat çekiyor. Polis ekipleri kazaya neden olan akaryakıt sızıntısıyla ilgili inceleme başlattı.