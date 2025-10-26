PODCAST CANLI YAYIN
Üsküdar Marmaray İstasyonu'nda raylara atlayan kadın hayatını kaybetti

Üsküdar Marmaray İstasyonu'nda bir kadın raylara atlayarak hayatını kaybetti. Olay nedeniyle seferler bir süre tek hattan sağlanırken, istasyonda yoğunluk oluştu.

Olay, saat 15.00 sıralarında Üsküdar Marmaray İstasyonu'nun Gebze istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.M. (26) isimli kadın, tren istasyona yaklaştığı sırada raylara atladı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık, olay yeri inceleme ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından Marmaray seferleri bir süre tek hattan sağlandı. Bu nedenle istasyonda uzun yolcu kuyrukları oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

