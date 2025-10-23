Foça'da sel: 1 kişi kayıp

İzmir Valiliği, kentte öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağışın özellikle Foça ve Yeni Foça'da etkili olduğunu belirtti. Açıklamada, ilçenin yalnızca 1,5 saat içinde metrekareye 144 kilogram yağış aldığı vurgulandı.

Sele kapılan araç bulundu, vatandaş aranıyor

Yeni Foça Bucak mevkisinde özel aracıyla sel sularına kapılan bir vatandaşa ait otomobile ekiplerce ulaşıldı. Yapılan incelemelerde araçta kimsenin olmadığı belirlendi. Ekiplerin vatandaşa ulaşmak için arama-kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü açıklandı.

Maddi hasar var, can kaybı yok

Valilik, Foça ve Yeni Foça'da çok sayıda ev ve iş yerinde su baskınları yaşandığını, yalnızca maddi hasar meydana geldiğini duyurdu. Herhangi bir yaralanma ya da can kaybının bulunmadığı belirtilirken, ekiplerin bölgede çalışmalarını koordineli şekilde sürdürdüğü ifade edildi.

Kayıkla ilerleyen vatandaş görüntülendi

Öte yandan, suyla dolan bir caddede bir vatandaşın kayıkla ilerlemeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler, ilçedeki selin boyutunu gözler önüne serdi.