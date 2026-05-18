İBB'de ihale operasyonu: 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

İhalelere Fesat Karıştırma İddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bazı ihaleleri mercek altına aldı. Yapılan usulsüzlük iddialarına yönelik yürütülen soruşturmada, kamu zararına yol açacak şekilde kurgusal bir ihale sistematiği işletildiği ve ihalelere fesat karıştırıldığı belirlendi.

Soruşturma Kapsamında Operasyon Düzenlendi

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri, belirlenen usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarının odak noktasındaki isimlere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında yolsuzluk düzenini kurduğu ve ihalelere fesat karıştırdığı iddia edilen 12 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Sağlık Kontrolünün Ardından Çağlayan Adliyesi'ndeler

Gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki sorgu ve ifade işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin bitmesinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Hastanedeki kontrolleri tamamlanan şüpheliler, yargılanmak üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.