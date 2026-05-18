Final Mücadelesi Dönüşü Gece Yarısı Dehşeti

Ankara'da oynanan Malatya Yeşilyurtspor - Çorluspor 2. Lig'e yükselme final müsabakasının ardından takımlarını destekleyen taraftarları taşıyan araç feci bir kaza yaptı. Karşılaşmanın bitimiyle birlikte Malatya'ya dönmek üzere yola çıkan kafileyi taşıyan Tanrıverdi firmasına ait 44 BR 028 plakalı midibüs, gece saat 03.50 sıralarında Malatya-Kayseri karayolunun Sivas il sınırına geldiği sırada kontrolden çıktı.

Sürücü Kontrolü Kaybetti Araç Şarampole Devrildi

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulan yolcu midibüsü, yoldan çıkarak metrelerce yükseklikten şarampole devrildi. Can pazarının yaşandığı kaza yerinde araçta bulunan yolculardan ilk belirlemelere göre 2'si ağır olmak üzere toplam 27 taraftar yaralandı. İhbarın ardından bölgeye Sivas, Kayseri ve Malatya'dan çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Yaralı Taraftarlar Çevre Hastanelere Kaldırıldı

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, hurdaya dönen midibüsten çıkarılan yaralılara ilk müdahaleyi yol kenarında gerçekleştirdi. Durumu kritik olan 2 taraftar ile diğer yaralılar, ambulanslarla Sivas'ın Gürün ilçesi ve Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki devlet hastanelerine sevk edilerek tedavi altına alındı. Bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri yolda önlem alırken, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.