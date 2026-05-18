Bursa'da Özgür Yelegen cinayeti: Sevdiği kızın babasını öldürdü

Sokak Ortasında Kurşun Yağdırdı

Kan donduran cinayet, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, nişanlısından kızın babasının baskısı ve zoruyla ayrılmak zorunda kalan 17 yaşındaki S.Ç., bu durumu hazmedemeyerek intikam planı yaptı. Ticari taksiye binerek eski nişanlısının ailesiyle birlikte yaşadığı evin sokağına gelen S.Ç., burada eski nişanlısının babası Özgür Yelegen ile karşılaştı. Gözü dönmüş saldırgan, yanında getirdiği ruhsatsız ateşli silahı çıkararak talihsiz babanın vücuduna defalarca ateş açtı.

Talihsiz Baba Kurtarılamadı

Sokaktan yükselen ardı ardına silah seslerini duyan mahalle sakinleri, büyük bir korkuyla durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan ve kanlar içinde yere yığılan Özgür Yelegen, çevredekiler tarafından zaman kaybetmemek adına özel bir araçla yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Yelegen, burada görevli hekimlerin yaptığı tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Katil Zanlısı Kısa Sürede Silahıyla Yakalandı

Olayın ardından hızla kayıplara karışan cinayet zanlısı S.Ç.'yi yakalamak için Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı bir operasyon başlattı. Kaçış güzergahlarını abluka altına alan emniyet güçleri, katil zanlısı 17 yaşındaki şüpheliyi kısa süre içerisinde cinayette kullandığı suç aleti silahla birlikte kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelinin ilk ifadesinde, "Sevdiğim kızla olan nişanımızı atıp onu başkasına verdi" diyerek cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Olayla ilgili adli soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.