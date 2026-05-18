Çorlu'da şehit polislere son veda

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi'ndeki bir iş merkezinde şüpheli Orhan Altan'ın (24) gerçekleştirdiği hain saldırı sonucu görevleri başında şehit olan kahraman polis memurları Erkan Tütüncüler (43) ve Emrah Koç (32) için tören düzenlendi. Hacı Mehmet Şirikçi Camisi'nde düzenlenen cenaze merasimine aziz şehitlerimizin kederli ailelerinin yanı sıra İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, milletvekilleri, protokol üyeleri ve binlerce vatandaş katılarak saf tuttu.

Şehit Eşinin Feryadı Yürekleri Dağladı

Tekirdağ Müftü Vekili Ahmet Nuri Bayraktutan tarafından öğle namazını müteakip kıldırılan cenaze namazının ardından kahramanlarımız için dualar edildi, helallik alındı. Törende, şehit polis memuru Erkan Tütüncüler'in eşi Eda Tütüncüler ile oğlu Ege Tütüncüler'in tören alanına polis üniforması giyerek gelmesi salondakilere son derece duygusal anlar yaşattı. Hayat arkadaşının Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan acılı eş Eda Tütüncüler, "Sen ölmedin canım eşim, evladımız bana emanet" diyerek gözyaşı döktü. Tören sırasında metanetini korumaya çalışan meslektaşları da gözyaşlarına hakim olamadı.

Kahramanlar Ebediyete Uğurlandı

Cenaze namazının ardından tören mangasının omuzlarında titizlikle cenaze araçlarına taşınan şehitlerimizden Emrah Koç'un naaşı, memleketi Van'a gönderilmek üzere Çorlu Atatürk Havalimanı'na nakledildi. Diğer kahraman şehidimiz Erkan Tütüncüler'in naaşı ise dualar ve tekbirler eşliğinde Çorlu Şehitliği'ne getirilerek vatan toprağına emanet edildi. İki polisimizi hayattan koparan katil zanlısı Orhan Altan'ın adli süreçlerinin devam ettiği bildirildi.