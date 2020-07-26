Ürdünlü uyuşturucu baronu İstanbul Sarıyer’de yakalandı

26.07.2020 13:37

Hakkında 2 farklı kırmızı bülten çıkarılan ve toplam 23 yıl hapse çarptırılan Ürdün uyruklu uluslararası uyuşturucu baronu kıskıvrak yakalandı. Sarıyer’deki lüks villasında yakalanan şüphelinin 5 farklı vatandaşlığa sahip olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı

Edinilen bilgiye göre, 2017 yılında Brezilya'dan Avrupa ülkelerine 545 kg kokain maddesi ihraç etmek suretiyle "Uluslararası Uyuşturucu Ticareti Yapan Suç Örgütüne Üye Olmak" suçundan Brezilya makamlarınca hakkında 2 farklı kırmızı bülten çıkarılan ve toplam 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı için iadesi istenilen uluslararası uyuşturucu baronu Ürdün uyruklu W.I.A.K. isimli şahsa operasyon düzenlendi.

Şüpheli 22 Temmuz günü Sarıyer ilçesindeki lüks villasına yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

İkametinde yapılan aramalarda çok sayıda sahte pasaport ve sahte kimlik ele geçirildi. Yapılan araştırmalarda yakalanan şahsın W.I.K. ve R.S. isimleri adına sahte kimlik kullandığı ve Sırbistan, Ürdün, Brezilya, Kuzey Makedonya ve İspanya vatandaşlıklarına sahip olduğu belirlendi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sema ALİM DALGIÇ-SABAH