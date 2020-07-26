MSB duyurdu: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

26.07.2020 12:51

MSB'den yapılan son dakika açıklamasında "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

MSB'den yapılan son dakika açıklamasında "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.