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MSB duyurdu: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

MSB duyurdu: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
26.07.2020 12:51

MSB'den yapılan son dakika açıklamasında "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.


MSB'den yapılan son dakika açıklamasında "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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