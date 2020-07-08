Ünlü piyanist Tuluyhan Uğurlu Ayasofya eserini A Haber için özel olarak çaldı

08.07.2020 15:05

Ayasofya'nın ibadete açılması gündemdeyken ünlü besteci Tuluyhan Uğurlu, Ayasofya için özel bir beste yaptı. Uğurlu, o besteyi A Haber için özel olarak çaldı.

"Ayasofya cami mi olacak müze olarak mı kalacak?" tartışmaları sürerken Ayasofya'nın müslümanların ibadetine açılmasına ünlü isimlerden de destek gelmeye devam ediyor. Onlardan biri de dünyaca ünlü piyanist Tuluyhan Uğurlu.

A HABER'E ÖZEL ÇALDI

Uğurlu, Ayasofya'nın cami olması isteğini notalara döktü ve Ayasofya için bestesinin bir bölümünü A Haber'de çaldı. İşte ortaya çıkan o ezgiler...