İstanbul'dan sonra bir skandal görüntü de Mardin'den! Küçük çocuğa zorla sigara içirmeye çalıştılar

08.07.2020 14:55

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 3 yaşındaki kuzenine zorla sigara içirip görüntüye alan 19 yaşındaki Betül A.'nın ardından bir skandal da Mardin'den geldi. 2 yaşlarında olduğu tahmin edilen küçük bir erkek çocuğa 'babası' olduğu iddia edilen Mehmet Kızılçınar isimli bir şahıs tarafından zorla sigara içirilmeye çalışıldı. Mardin Kızıltepe’de çekildiği iddia edilen görüntülerin yayınlanmasının ardından sosyal medyada ‘MehmetKızılçınarTutuklansın’ paylaşımları yapılmaya başlarken skandal video büyük tepki çekti.

Son dakika haberleri... Dünkü skandal videonun ardından sosyal medyada infial yaratan bir başka video daha ortaya çıktı. Mehmet Kızılçınar isimli bir şahıs 2 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuğa sigara içirerek görüntülerini Instagram'dan paylaştı.

Küçük çocuğun ağzına sigara verildiği görülen görüntülere tepki yağarken #MehmetKızılçınarTutuklansın paylaşımlarının ardı arkası kesilmedi.

Mardin Kızıltepe'de çekildiği iddia edilen görüntülerin yayınlanmasının ardından sosyal medyada 'MehmetKızılçınarTutuklansın' paylaşımları yapılmaya başlarken skandal video büyük tepki çekti.

Videoda görüntüleri çeken şahısların gülüşme sesleri duyulurken 'geleceğin keşi' şeklinde iğrenç ifadeler kullandığı görülüyor.