Ümit Dikbayır'dan A Haber muhabirine tehdit! Vekilin Muhabirin yakasına yapıştığı anlar kemarada

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı Netanyahu’ya benzeten ve hemen ardından Rize’ye giden İYİ Partili Meral Akşener, vatandaşlardan büyük tepki almıştı. Bu kez de Hatay'ı ziyaret eden Akşener'in akrabası olduğu bilinen İYİ Partili vekil Ümit Dikbayır, bölgede görevini yapan A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur'u tehdit ederek yakasına yapıştı.

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Netanyahu'ya benzeten ve hemen ardından Rize'ye giden İYİ Partili Meral Akşener, vatandaşlardan büyük tepki almıştı.

Bu kez de Hatay'ı ziyaret eden Akşener'in akrabası olduğu bilinen İYİ Partili vekil Ümit Dikbayır, bölgede görevini yapan A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur'u tehdit ederek yakasına yapıştı.