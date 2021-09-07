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Ulaştırma Bakanlığı Metroların yeni simgesinin ‘U’ olacağını açıkladı! Karar CHP'li İBB’yi rahatsız etti

Ulaştırma Bakanlığı Metroların yeni simgesinin ‘U’ olacağını açıkladı! Karar CHP'li İBB’yi rahatsız etti
07.09.2021 15:24
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu metro istasyonlarının simgesinin İstanbul'da "U" olacağını açıkladı. Bakan Karaismailoğlu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın İstanbul'da devam eden metro projelerine ilişkin de paylaşımda bulunarak, 7 yeni hattın açılacağını duyurdu. Bakanlığın hamlesi, AK Parti'nin ve bakanlığın projelerine çöken CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'yi tedirgin etti. İBB Sözcüsü Murat Ongun'un 'hizmet ayrıştırmak' iddiasına AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fatih Coşar 'Korkmaya gerek yok. İstanbul'a kimin hizmet ettiği belli olsun" diyerek madde madde yanıt verdi.


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