CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi göreve geldiği günden itibaren vatandaşa merhem olacak bir projeye imza atmazken AK Parti döneminde temeli atılan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından tamamlanan projeleri kendileri yapmış gibi yansıttı.

İBB 'İstanbul'a en çok metro yapılan' dönem diyerek PR çalışması yaparken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan flaş bir hamle geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu metro istasyonlarının simgesinin İstanbul'da "U" olacağını açıkladı.

Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından "İstanbul'da metronun yeni simgesi" diyerek "U" simgesini paylaştı.