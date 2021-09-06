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    • 06.09.2021 19:40
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    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın İstanbul'da yaptığı Metroların tabelaları 'U' olarak değişince CHP'li İBB tedirgin oldu!

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu metro istasyonlarının simgesinin İstanbul'da "U" olacağını açıkladı. Bakan Karaismailoğlu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın İstanbul'da devam eden metro projelerine ilişkin de paylaşımda bulunarak, 7 yeni hattın açılacağını duyurdu. Bakanlığın hamlesi, AK Parti'nin ve bakanlığın projelerine çöken CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'yi tedirgin etti. İBB Sözcüsü Murat Ongun'un 'hizmet ayrıştırmak' iddiasına AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fatih Coşar 'Korkmaya gerek yok. İstanbul'a kimin hizmet ettiği belli olsun" diyerek madde madde yanıt verdi.

    takvim.com.tr
    İBB’yi tedirgin eden hamle!

    CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi göreve geldiği günden itibaren vatandaşa merhem olacak bir projeye imza atmazken AK Parti döneminde temeli atılan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından tamamlanan projeleri kendileri yapmış gibi yansıttı.

    İBB 'İstanbul'a en çok metro yapılan' dönem diyerek PR çalışması yaparken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan flaş bir hamle geldi.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu metro istasyonlarının simgesinin İstanbul'da "U" olacağını açıkladı.

    Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından "İstanbul'da metronun yeni simgesi" diyerek "U" simgesini paylaştı.

    Karaismailoğlu kısa süre sonra yaptığı paylaşımda da "İstanbul metrolarında U devri. İnşaatı devam eden; 7 Yeni Hat, 103,3 Km" dedi.

    İBB TEDİRGİN OLDU
    Bakanlığın hamlesinden tedirgin olan İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Sayın Bakan, İstanbul'daki metronun simgesi 1992'den beri M'dir. Siz İBB'de görevdeyken de öyleydi, İstanbul'da en çok metro yapılan bu dönemde de M olarak kalacak. Hizmet İstanbul'a hizmettir, ayrıştırmak hiç hoş değil" ifadelerini kullanarak 'hizmet ayrıştırmak' iddiasında bulundu.

        KORKMAYA GEREK YOK İSTANBUL'A KİMİN HİZMET ETTİĞİ BELLİ OLSUN
        Ongun'un iddiasına AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fatih Coşar 'Korkmaya gerek yok. İstanbul'a kimin hizmet ettiği belli olsun" diyerek madde madde yanıt verdi.

        Coşar Ongun'a şu ifadelerle yanıt verdi:
        Murat Bey, ben size tane tane anlatayım.

        1- Seçimden bugüne kadar İstanbul'a hizmet etmeyip 1 günlük tenis kortluyla PR ve 1 kere müsilaj toplayan gemiyle şov yaptınız. Yetmedi! AK Parti'nin yaptığı hizmetlere, kendiniz yapmış gibi çöktünüz.

        2- AK Parti döneminde yapılan hizmetleri işletmeyi bile beceremediniz!

        İSTANBULLU OTOBÜS İTMEKTEN HELAK OLDU
        3- Toplu ulaşımı çökerttiniz! İstanbullu otobüs itmekten helak oldu.

        Sonuç olarak Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı hizmetlere sizin tarafınızdan çökülmesini engellemek için, AK Parti hizmetlerine sahip çıkıyor. Aksi halde, daha önce defalarca yaptığınız gibi AK Parti hizmetlerini kendiniz yapmış gibi bir video çekip yayarsınız!

        İSRAF YAPAN SİZSİNİZ
        Tabela değişimleri israf demeye başlamışsınız, asıl israf sürekli yolda kalan İETT otobüslerinin bakımı için nereye verildiği belli olmayan 2 milyar TL, değişen tabelaların masrafıyla bu 2 milyar TL karşılaştıralamaz, denizde damla kalır.

        Bir de İSTANBUL'A KİMİN HİZMET ETTİĞİ BELLİ OLSUN! KORKMAYA GEREK YOK

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