CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi göreve geldiği günden itibaren vatandaşa merhem olacak bir projeye imza atmazken AK Parti döneminde temeli atılan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından tamamlanan projeleri kendileri yapmış gibi yansıttı.
İBB 'İstanbul'a en çok metro yapılan' dönem diyerek PR çalışması yaparken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan flaş bir hamle geldi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu metro istasyonlarının simgesinin İstanbul'da "U" olacağını açıkladı.
Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından "İstanbul'da metronun yeni simgesi" diyerek "U" simgesini paylaştı.
Karaismailoğlu kısa süre sonra yaptığı paylaşımda da "İstanbul metrolarında U devri. İnşaatı devam eden; 7 Yeni Hat, 103,3 Km" dedi.
İBB TEDİRGİN OLDU
Bakanlığın hamlesinden tedirgin olan İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Sayın Bakan, İstanbul'daki metronun simgesi 1992'den beri M'dir. Siz İBB'de görevdeyken de öyleydi, İstanbul'da en çok metro yapılan bu dönemde de M olarak kalacak. Hizmet İstanbul'a hizmettir, ayrıştırmak hiç hoş değil" ifadelerini kullanarak 'hizmet ayrıştırmak' iddiasında bulundu.