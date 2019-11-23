Uğur Dündar "Külliye'ye giden CHP'li iddiasına sert çıktı: Bu bir tezgah ve kumpas 23.11.2019 21:11

Bir televizyon kanalının canlı yayınına bağlana Uğur Dündar ve Mahmut Övür "Külliye'ye giden CHP'li iddiası" ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Dündar, "Bu bir tezgah ve kumpas. Sayın Kılıçdaroğlu'nun daha iddiaları araştırmadan doğrudur demesi bence bir talihsizliktir." dedi. Övür ise "Burada bir siyaset mühendisliği var. Kemal Bey'in Türkiye toplumuna bir özür borcu var." diye konuştu.

Gazeteci Uğur Dündar "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili konuşarak, "Bu CHP Genel Merkezi kaynaklı bir algı operasyonu." ifadelerini kullandı.

İşte o açıklamalar;

UĞUR DÜNDAR: KUMPAS OLDUĞUNA İNANIYORUM

Mezardan babam çıksa bana söylediği bir şeyi doğrulatmadan haber yapan bir gazeteci anlayışına asla sahip değilim. Bana bu haber geldiğinde aklıma gelen ilk şey Uğur Dündar CHP'yi kurultaya doğru yönlendiriyor diye ortaya iddialar atılabileceği oldu. İftiralarla karşı karşıya gelmek istemedim. Üstelik belgesi olmayan bir haber. Bir taraf yalanladığında çamur at izi kalsından öte gitmeyecek bir haber. Bunun bir kumpas olduğuna inanıyorum. Haberin kaynağına takılmak yerine bu kaynağa o iddiaları kimler, bilgileri kimler iletti? Bunun üzerine gidilmesi lazım. Bu CHP Genel Merkezi kaynaklı bir algı operasyonu. Ben "Ciddi bir şekilde yanıltılıyor olabilirsin" demiştim, uyarılarda bulunmuştum. O kişi de, "Bu haber yüzde 100 doğru" dedi. Ben bunu yayınlamayarak bir kumpasın aleti olmadım. Gerçeğin ortaya çıkması için dün geceden beri uğraş veriyorum. Bu bir tezgah ve kumpas. Sayın Kılıçdaroğlu'nun daha iddiaları araştırmadan doğrudur demesi bence bir talihsizliktir.

MAHMUT ÖVÜR: KEMAL BEY'İN ÖZÜR BORCU VAR

Asıl sorumluluk hissetmesi gereken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bu birçok gazeteciye söylenmiş ancak bunu Rahmi Turan yazmış. Bunu Kemal Bey neden kullandı? Önemli olan budur. Birinci hedefi bence gündemi değiştirmekti. ABD ziyareti ve Barış Pınarı Harekatı pozitif bir hava yaratmıştı. Burada bir siyaset mühendisliği var. Kemal Bey'in Türkiye toplumuna bir özür borcu var.