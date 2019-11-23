Manifestosu salonu inletti! Terör mağduru TRT Kürdi Muhabiri Gülay Demir gözyaşlarını tutamadı 23.11.2019 18:37

Terör örgütü YPG/PKK'nın Nusaybin'de gerçekleştirdiği hain saldırı sonucu babasını kaybeden TRT Kürdi muhabiri Gülay Demir, Fransa'nın Nice kentinde düzenlenen "Uluslararası Terör Kurbanları Kongresi"nin kapanış töreninde bir manifesto okudu. Konuşmasında gözyaşlarını tutamayan Demir'i sahnedeki diğer terör mağdurları sarılarak teselli etmeye çalıştı. Salondaki katılımcılar ise Demir'i ayakta alkışlayarak destek oldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un himayesinde düzenlenen "Uluslararası Terör Kurbanları Kongresi" Fransa'nın Nice kentinde gerçekleştirildi. Kongre alarında Gülay Demir'in de bulunduğu 14 terör kurbanının manifesto okumasıyla sona erdi.

Fransa Terör Kurbanları Derneği (AFVT) ile Nice Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği kongrenin üçüncü ve son gününde terör mağduru kişiler konuşma yaptı ve terör mağdurları hakkında panel gerçekleşti.

Kongrenin kapanış töreninde, terör mağdurlarınca 14 dilde manifesto okundu. Terör örgütü PKK/YPG'nin 11 Ekim 2019 tarihinde Nusaybin'de gerçekleştirdiği saldırı sonucu babasını kaybeden TRT Kürdi muhabiri Gülay Demir de manifestoyu okuyanlar arasındaydı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

TRT Kürdi muhabiri Gülay Demir okuduğu kongre bildirgesinde, "Biz terör mağdurları olarak kin ve nefret peşinde değiliz. Biz terörizm mağdurları olarak tek bir şey istiyoruz. Gelecek nesiller suçluların bizlere doğrudan veya dolaylı olarak yaşattıkları zulmü yaşamasınlar. Bizler devlet başkanları ve mağdurlar hep birlikte beraber çalışarak bu acının ebedileşmesini engellemeyi ve daha iyi bir dünya umudunu yeşertmeyi başarabileceğimize inanıyoruz" dedi. Konuşmasını "Seni çok özlüyorum baba" diyerek sonlandıran Demir gözyaşlarına hakim olamadı.

Manifestoyu okuduktan sonra salondakiler, Gülay Demir'i uzun süre ayakta alkışladı, kürsüdeki diğer terör mağdurları da kendisine sarılarak desteklerini gösterdi.

KONGREDE 700'ÜN ÜZERİNDE KATILIMCI HAZIR BULUNDU

Terör mağdurlarının seslerini duyurabilmesi için önemli bir platform niteliği taşıyan kongrede, 80 ülkeden 450'si terör mağduru 700'ün üzerinde katılımcı yer aldı.

Bu yıl 8'incisi düzenlenen kongreye, Türkiye'den İletişim Başkanlığı Kamu Diplomasisi Daire Başkanı Ömer Faruk Tanrıverdi ile Dışişleri Bakanlığı Güvenlik ve İstihbarat Genel Müdür Yardımcılığı Daire Başkanı Mehmet Özgür Çakar'ın yanı sıra FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ağır yaralanan Polis Başmüfettişi Asım Bulat, terör örgütü DEAŞ'in 1 Ocak 2017'de İstanbul'da gerçekleştirdiği Reina saldırısında yaralanan Deniz Çeliker'in babası Muhsin Çeliker ve kongrenin 4 kişilik lansman ekibine seçilen anne Bahar Çeliker de katıldı.

Türkiye'den gelen terör mağdurları, panellerde söz alarak, terör örgütleri DEAŞ, PKK/YPG ve FETÖ'nün gerçek yüzünü birinci ağızdan katılımcılara ve uluslararası basına anlatma fırsatı buldu.

Kongreye, Fransa Ombudsmanı Jacques Toubon, Fransız yetkililer, terör uzmanları, akademisyenler, araştırmacılar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

AFVT Başkanı Guillaume Denoix de Saint-Marc, AA muhabirine, dünyada terör kurbanlarının yüzde 80'inin Müslüman olduğunu belirterek, "Bunu Avrupa'da hatırlatmak önemli çünkü terör saldırılarını gerçekleştirenlerin Müslüman, kurbanların ise Müslüman olmayan kişilerin olduğu varsayılıyor ancak bu doğru değil" ifadesini kullanmıştı.

Kongrenin düzenlendiği Nice kentinde, 14 Temmuz 2016'daki terör saldırısında 86 kişi hayatını kaybetmişti.

FRANSA YPG'Yİ TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRMÜYOR

Öte yandan Fransa yönetimi PKK'yı terör örgütü olarak tanımasına karşın YPG'yi bir terör örgütü olarak görmüyor. Türkiye'nin huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla teröristlere yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na da karşı çıkan ve silah ambargosu uygulayan Fransa, Suriye'de terör örgütü YPG'ye lojistik destek ve para yardımında bulunmuştu.