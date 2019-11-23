Haberler Video Bursa'da çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı

Bursa'da çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı

23.11.2019 21:25

Bursa'da yol kenarına park eden lüks cipi kaldırmaya çalışan çekici yan yattı. Üzerinde milyonluk araçla çapraz şekilde asılı kalan çekiciyi kurtarmak için daha büyük bir vinç çağrıldı.


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