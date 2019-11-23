Bursa'da yol kenarına park eden lüks cipi kaldırmaya çalışan çekici yan yattı. Üzerinde milyonluk araçla çapraz şekilde asılı kalan çekiciyi kurtarmak için daha büyük bir vinç çağrıldı.
Bursa'da çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı23.11.2019 21:25
- Bursa'da çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı
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