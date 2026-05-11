Öğrenci servisi alev alev yandı: Yangın paniği kamerada

Kayapınar ilçesinde hareket halindeyken motor kısmından dumanlar yükselen servis minibüsü, kısa sürede alevlere teslim olarak kullanılamaz hale geldi.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bugün öğleden sonra korku dolu dakikalar yaşandı. Fırat Mahallesi üzerinde seyir halinde olan bir öğrenci servis minibüsünde, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Aracın ön kısmından dumanların yükseldiğini gören sürücü, soğukkanlılığını koruyarak aracı hemen yol kenarına çekti.

Alevler Kısa Sürede Tüm Aracı Sardı

Sürücünün araçtan inmesinin ardından alevler kısa sürede büyüyerek tüm minibüsü kapladı. İhbar üzerine olay yerine ivedilikle itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak yangın sonrası servis aracı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi ve adeta bir demir yığınına döndü.

