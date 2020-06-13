Türkiye'nin konuştuğu küfürbaz doktor skandalında flaş gelişme: Rektör Selçuk Aldemir, Mesrure Toker'i arayıp özür diledi

13.06.2020 14:22

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde ameliyat olan 87 yaşındaki Mesrure Toker'in, Prof. Dr. Osman Nuri Aydın'a soru sorması üzerine geçtiğimiz perşembe günü tepki çeken bir olay yaşandı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi doktoru Osman Nuri Aydın, ameliyat olan Mesrure Toker’in soru sormasına sinirlenip hasta ve yakınlarına hakaret etti. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, aileyi bizzat arayarak yaşanan olaydan dolayı özür diledi ve konuyla yakından ilgilendiğini belirtti. Soruşturmaya giden süreci Mesrure Toker’in torunu olan Takvim.com.tr editörlerimizden Mesrure Merve Arslan kaleme almıştı…

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde bir profesör tarafından ameliyat edilen 87 yaşındaki kadına yapılan hakaret skandalına soruşturma açıldı. 87 yaşındaki Mesrure Toker, takvim.com.tr editörü Mesrure Arslan'ın anneannesi idi. Editörümüz Arslan, skandalın perde arkasını yazdı. Soruşturma süreci başlatılan olayda yeni bir gelişme yaşandı.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi'nde yaşayan 87 yaşındaki Mesrure Toker, bel kayması şikayetiyle geçen çarşamba günü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede Algoloji Bölümü'ne yatışı yapılan Toker'in ameliyatı, çarşamba gecesi yapıldı. Mesrure Toker, operasyona girmeyen Algoloji Bölümü Bilim Dalı Başkanı Prof. Doktor Osman Nuri A. ile sabah görüşünce, durumu anlatıp, şikayetlerini söyledi. Doktora neden ameliyatı randevu aldığı değil başka bir doktorun yaptığını soran Toker'e, Osman Nuri A. bağırarak tepki gösterdi. Doktor Osman Nuri A., ardından da bağırmasına tepki gösteren hasta yakınıyla tartışmaya başladı. Gittikçe sinirlenen doktor, bir sağlık çalışanına asla yakışmayacak hareket ve hakaretlerde bulundu. Hastanede yaşananlar, odada bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı.

'HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI'

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, hastanede yaşanan olayla ilgili üniversitenin sosyal medya hesaplarından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, hukuki sürecin başlatıldığını belirten Aldemir, "Sosyal medyada yer alan görüntüler kamuoyu vicdanında olduğu gibi bizleri de derinden üzmüştür. İlgili kişi hakkında ivedilikle hukuki süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna duyurulur" dedi.

Bununla da yetinmeyen Rektör Osman Selçuk Aldemir Mesrure Toker'in yakınlarını arayıp yaşanan olay ile ilgili üzüntülerini iletip özür diledi. Hukuki sürecin başlatıldığını kaydeden Aldemir, Toker'in tedavisi ile yakından ilgileneceğini söyledi.

REKTÖR ALDEMİR'İN SÖZLERİ

Rektör Aldemir, Mesrure Toker'in kızı emekli hemşire kızı Nazlı Toker ile yaptığı görüntülü konuşmada, "Ben Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Osman Selçuk Aldemir nasılsınız? Nazlı hanım bize de haber basın yoluyla intikal etti. Açıkçası çok üzüldük. Öyle bir talihsizlik yaşamak gerçekten kendi adıma ve kurumum adına üzüntü verici. Üzüntünüzü de paylaşıyoruz. Hiç hoş olmayan görüntülere şahit olduk. Olayı öğrendiğimiz andan itibaren hukuken ve idari olarak yapmamız gereken şeyleri araştırıyoruz. İnceleme aşamasında şu anda. Bizzat doktorlar ile kendim görüştüm" dedi.



ALDEMİR: ANNEM GİBİ BAKACAĞIM

Rektör Aldemir, Mesrure Toker'e acil şifalar dilediğini belirterek, "Ben birkaç gün içinde bir ambulans göndereceğim oraya. Teyzemizi alıp buraya getireceğim. Bu konuyla bizzat ben kendim ilgileneceğim. Annemle nasıl ilgileniyorsam teyzemle de o şekilde ilgileneceğim. İçiniz rahat olsun. Çok gelmiş geçmiş olsun. Benden yapmamı istediğiniz herhangi bir şey, bir arzunuz var mı? Bu vesile ile tanışmak hiç hoş değil ama tekrar söylüyorum büyük bir üzüntü içindeyiz. Kurumun adına acınızı paylaşıyoruz" diye konuştu.

Nazlı Toker ise Rektör Aldemir'e teşekkür ederek, "Ben de tüm hastalara şifa diliyorum" dedi.

87 yaşındaki Mesrure Toker, takvim.com.tr editörü Mesrure Arslan'ın anneannesi idi. Editörümüz Arslan, yaşanan skandalı şu sözlerle ifade etti...

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde büyük vicdansızlık! Ben Takvim.com.tr editörlerinden Mesrure Merve Arslan. Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi'nde yaşayan anneannem 10. 06. 2020 tarihinde 'lazer ile sinir ucu yakılma operasyonu' için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne yatırıldı. Saat 09.00'da operasyona alınacağı bilgisi verilmesine rağmen 87 yaşındaki anneannem Mesrure Toker, 15.45'te ameliyata alındı ve 17.00'da ameliyathaneden çıkarıldı.

AMELİYATA KENDİSİ YERİNE ASİSTANI GİRDİ!

Algoloji Bölümü Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Nuri Aydın, kendisinden randevu alınmış olmasına rağmen, anneannem Mesrure Toker'in operasyonuna girmedi, yerine asistanını gönderdi. Bize ve ailemizden herhangi birisine bu konu hakkında bilgilendirme yapmayan Prof. Dr. Osman Nuri Aydın, hastanede bulunmasına rağmen, ameliyat sonrasında dahi anneannem Mesrure Toker'in yanına gitmedi. Operasyondan yaklaşık 2 saat sonra anneannemin yattığı hastane odasına gelen ameliyatı gerçekleştiren asistan doktor hiçbir uygulamada bulunmadı. Gece saat 04.00'da anneannemin ağrıları olması üzerine kendisi de emekli sağlık çalışanı olan teyzem Nazlı Toker, hemşirelere durumu bildirdi ancak doktora ulaşılamadığı için Mesrure Toker'e hemşireler tarafından ağrı kesici iğne yapıldı ve doktorun sabah saat 08.30'da geleceği bilgisi verildi.

AĞRILARI OLAN 87 YAŞINDAKİ HASTASI İLE İLGİLENMEDİ

Saatler 09.30 'u gösterdiğinde anneannemin ağrılarının arttığını yanında bulunan emekli sağlık çalışanı olan teyzeme söylemesi üzerine, Nazlı Toker, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimliği'ne şikayette bulundu. Dilekçe yazan teyzem Nazlı Toker, ardından Porf. Dr. Osman Nuri Aydın'ın sekreteri ile görüştü ve annesi Mesrure Toker'in ağrılarının olduğunu ancak hastaneye geldiklerinden bu yana Prof. Dr. Osman Nuri Aydın'ın hiçbir şekilde hastasını görmeye gelmediğini ve doktora ulaşılmasını istediğini rica etti.

"ANNEANNEM VE TEYZELERİME HAKARETTE BULUNDU"

Teyzem Nazlı Toker'in, Prof. Dr. Osman Nuri Aydın'ın sekreteri ile görüşme sağladığı esnada, hasta olan anneannemin yanında bulunan diğer teyzelerim ve kuzenlerim hatıra videosu çektiği sırada, hasta odasına gelen asistan doktor (ameliyatı gerçekleştiren kişi), ağrıları olmasına rağmen 87 yaşındaki anneannem Mesrure Toker'in hastane çıkışının verildiğini belirtti. Ardından teyzem Nazlı Toker, anneannemin bulunduğu hasta odasına geldi ve arkasından Prof. Dr. Osman Nuri Aydın odaya giriş yaptı. 87 yaşındaki anneannem Mesrure Toker, Prof. Dr. Osman Nuri Aydın'a, 'Çok ağrım var benim evladım. Ben, sen bana derman ol, hastalığıma çözüm bul diye geldim ama ağrılarım daha da arttı. Olmadı mı ameliyatım acaba bilmiyorum ki" sorusunu yöneltmesi üzerine Prof. Dr. Osman Nuri Aydın, ağıza alınmayacak hakaretlerde bulundu. 87 yaşındaki ağrılar içerisinde kıvranan, ilkokul mezunu anneannemin kendisini ifade etmeye çalışması üzerine Doktor Osman Nuri Aydın'ın hakaretlerine, emekli sağlık çalışanı teyzem Nazlı Toker, "Doktor Bey siz hasta ile nasıl konuşuyorsunuz? Bu şekilde konuşamazsınız!" şeklinde yanıt verdi. Ancak Prof. Dr. Osman Nuri Aydın, anneanneme sarf ettiği sözlerin ardından hasta odasında bulunan teyzelerim ve kuzenlerime de bağırarak hakaretler savurdu, "Ben konuşurum, defolun gidin!" şeklinde karşılık verdi.

AĞRILARI OLMASINA RAĞMEN HASTANEDEN ÇIKIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ağrıları olduğunu belirtilen anneanneme verilen hastane çıkışı üzerine teyzem Nazlı Toker, yerinden kıpırdayamayan ve ayağı tutmayan Mesrure Toker'i aracı ile hastaneden çıkartmak zorunda kaldı. Olayın ardından durum bana bildirildi. 11.06.2020 tarihinde yaşanan olayla ilgili SABİM'e oluşturduğum şikayet üzerine kısa süre içerisinde konuyla ilgili 184 numaralı telefondan tarafıma ulaşıldı ve Prof. Dr. Osman Nuri Aydın hakkında inceleme başlatılacağı belirtildi.

"ÇOK KORKTUM KIZIM!"

Hastaneden çıkartıldıktan sonra teyzem tarafından evine götürülen anneannemle görüntülü görüştüm. Bacağını hissetmediğini ve ağrısının çok olduğunu söyleyen anneannem, "Çok korktum kızım, derman diye gittik gördün mü başımıza neler geldi" dedi.

Ona moral verebilmek adına üzülmemesini en kısa süre içerisinde ağrıları için çözüm bulunacağını söyledim. (Ağlamamak için kendimi zor tuttum) Çökmüş halde gördüğüm anneannemin sözleri boğazımda düğüm düğüm oldu. Ardından anneannem Mesrure Toker, "Takatim kalmadı kızım, Allah'a emanet ol, kendine iyi bak sen üzülme" diyerek telefonu kapattı.

"ANNEANNEMİN SAĞLIĞINDAN ENDİŞELENİYORUM"

Teyzem Nazlı ile görüşme sağladığım esnada, anneannemin verilen ilaçlar nedeni ile halüsinasyon gördüğünü ve hastaneden eve götürülürken korkudan aracın içinde altına kaçırdığını öğrendim. Anneannem, yaşanan olay nedeni ile mahcup olduğu için eve gidene kadar altına kaçırdığını da kimseye söylememiş… Anneannemin sağlığından endişe duyuyorum.

Takvim.com.tr editörümüz Mesrure Merve Arslan