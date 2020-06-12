Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde bir profesör tarafından ameliyat edilen 87 yaşındaki kadına yapılan hakaret skandalına soruşturma açıldı. 87 yaşındaki Mesrure Toker, takvim.com.tr editörü Mesrure Arslan'ın anneannesi idi. Editörümüz Arslan, skandalın perde arkasını yazdı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde büyük vicdansızlık! Ben Takvim.com.tr editörlerinden Mesrure Merve Arslan. Anneannem 10. 06. 2020 tarihinde 'lazer ile sinir ucu yakılma operasyonu' için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne yatırıldı. Saat 09.00'da operasyona alınacağı bilgisi verilmesine rağmen 87 yaşındaki anneannem Mesrure Toker, 15.45'te ameliyata alındı ve 17.00'da ameliyathaneden çıkarıldı.

AMELİYATA KENDİSİ YERİNE ASİSTANI GİRDİ!

Prof. Dr. Osman Nuri Aydın, kendisinden randevu alınmış olmasına rağmen, anneannem Mesrure Toker'in operasyonuna girmedi, yerine asistanını gönderdi. Bize ve ailemizden herhangi birisine bu konu hakkında bilgilendirme yapmayan Prof. Dr. Osman Nuri Aydın, hastanede bulunmasına rağmen, ameliyat sonrasında dahi anneannem Mesrure Toker'in yanına gitmedi. Operasyondan yaklaşık 2 saat sonra anneannemin yattığı hastane odasına gelen ameliyatı gerçekleştiren asistan doktor hiçbir uygulamada bulunmadı. Gece saat 04.00'da anneannemin ağrıları olması üzerine kendisi de emekli sağlık çalışanı olan teyzem Nazlı Toker, hemşirelere durumu bildirdi ancak doktora ulaşılamadığı için Mesrure Toker'e hemşireler tarafından ağrı kesici iğne yapıldı ve doktorun sabah saat 08.30'da geleceği bilgisi verildi.

AĞRILARI OLAN 87 YAŞINDAKİ HASTASI İLE İLGİLENMEDİ

Saatler 09.30 'u gösterdiğinde anneannemin ağrılarının arttığını yanında bulunan emekli sağlık çalışanı olan teyzeme söylemesi üzerine, Nazlı Toker, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimliği'ne şikayette bulundu. Dilekçe yazan teyzem Nazlı Toker, ardından Porf. Dr. Osman Nuri Aydın'ın sekreteri ile görüştü ve annesi Mesrure Toker'in ağrılarının olduğunu ancak hastaneye geldiklerinden bu yana Prof. Dr. Osman Nuri Aydın'ın hiçbir şekilde hastasını görmeye gelmediğini ve doktora ulaşılmasını istediğini rica etti.

"ANNEANNEM VE TEYZELERİME HAKARETTE BULUNDU"

Teyzem Nazlı Toker'in, Prof. Dr. Osman Nuri Aydın'ın sekreteri ile görüşme sağladığı esnada, hasta olan anneannemin yanında bulunan diğer teyzelerim ve kuzenlerim hatıra videosu çektiği sırada, hasta odasına gelen asistan doktor (ameliyatı gerçekleştiren kişi), ağrıları olmasına rağmen 87 yaşındaki anneannem Mesrure Toker'in hastane çıkışının verildiğini belirtti. Ardından teyzem Nazlı Toker, anneannemin bulunduğu hasta odasına geldi ve arkasından Prof. Dr. Osman Nuri Aydın odaya giriş yaptı. 87 yaşındaki anneannem Mesrure Toker, Prof. Dr. Osman Nuri Aydın'a, 'Çok ağrım var benim evladım. Ben, sen bana derman ol, hastalığıma çözüm bul diye geldim ama ağrılarım daha da arttı. Olmadı mı ameliyatım acaba bilmiyorum ki" sorusunu yöneltmesi üzerine Prof. Dr. Osman Nuri Aydın, ağıza alınmayacak hakaretlerde bulundu. 87 yaşındaki ağrılar içerisinde kıvranan, ilkokul mezunu anneannemin kendisini ifade etmeye çalışması üzerine Doktor Osman Nuri Aydın'ın hakaretlerine, emekli sağlık çalışanı teyzem Nazlı Toker, "Doktor Bey siz hasta ile nasıl konuşuyorsunuz? Bu şekilde konuşamazsınız!" şeklinde yanıt verdi. Ancak Prof. Dr. Osman Nuri Aydın, anneanneme sarf ettiği sözlerin ardından hasta odasında bulunan teyzelerim ve kuzenlerime de bağırarak hakaretler savurdu, "Ben konuşurum, defolun gidin!" şeklinde karşılık verdi.

AĞRILARI OLMASINA RAĞMEN HASTANEDEN ÇIKIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ağrıları olduğunu belirtilen anneanneme verilen hastane çıkışı üzerine teyzem Nazlı Toker, yerinden kıpırdayamayan ve ayağı tutmayan Mesrure Toker'i aracı ile hastaneden çıkartmak zorunda kaldı. Olayın ardından durum bana bildirildi. 11.06.2020 tarihinde yaşanan olayla ilgili SABİM'e oluşturduğum şikayet üzerine kısa süre içerisinde konuyla ilgili 184 numaralı telefondan tarafıma ulaşıldı ve Prof. Dr. Osman Nuri Aydın hakkında inceleme başlatılacağı belirtildi.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ VE SABİM İNCELEME BAŞLATTI

12.06.2020 tarihinde tarafımızdan hukuki süreç başlatılmıştır. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi, konuyla ilgili gün içerisinde teyzem Nazlı Toker'i arayarak anneannem ile görüşmek istediklerini belirtti. Ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, hastanede yaşanan olayla ilgili üniversitenin sosyal medya hesaplarından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada hukuki sürecin başlatıldığını belirten Aldemir, "Sosyal medyada yer alan görüntüler kamuoyu vicdanında olduğu gibi bizleri de derinden üzmüştür. İlgili kişi hakkında ivedilikle hukuki süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna duyurulur" dedi.

"ANNEANNEMİN SAĞLIĞINDAN ENDİŞELENİYORUM"

Hastaneden çıkartıldıktan sonra teyzem tarafından evine götürülen anneannemle görüntülü görüştüm. Bacağını hissetmediğini ve ağrısının çok olduğunu söyleyen anneannem, "Çok korktum kızım, derman diye gittik gördün mü başımıza neler geldi" dedi. Ona moral verebilmek adına üzülmemesini en kısa süre içerisinde ağrıları için çözüm bulunacağını söyledim. (Ağlamamak için kendimi zor tuttum) Çökmüş halde gördüğüm anneannemin sözleri boğazımda düğüm düğüm oldu. Ardından anneannem Mesrure Toker, "Takatim kalmadı kızım, Allah'a emanet ol, kendine iyi bak sen üzülme" diyerek telefonu kapattı.

Teyzem Nazlı ile görüşme sağladığım esnada, anneannemin verilen ilaçlar nedeni ile halüsinasyon gördüğünü ve hastaneden eve götürülürken korkudan aracın içinde altına kaçırdığını öğrendim . Anneannem, yaşanan olay nedeni ile mahcup olduğu için eve gidene kadar altına kaçırdığını da kimseye söylememiş… Anneannemin sağlığından endişe duyuyorum.