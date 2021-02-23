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Türkiye'nin haftalık vaka sayısı! En fazla vakanın olduğu Karadeniz alarm veriyor

Türkiye'nin haftalık vaka sayısı! En fazla vakanın olduğu Karadeniz alarm veriyor
23.02.2021 10:12
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ürkiye'nin koronavirüs ile mücadelesi sürüyor. İllere göre vaka sayısını gösteren haftalık koronavirüs haritası açıklandı. Haritaya göre en fazla yoğunluk Karadeniz Bölgesi'nde. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var. Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız" dedi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de durum ne? En çok vaka görülen ilk 3 il hangisi? İşte 15-21 Şubat koronavirüs il il vaka sayıları.


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