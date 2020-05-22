Türkiye'nin en büyüğü! TİGEM-Ceylanpınar Sulama Projesi açıldı! Bakan Bekir Pakdemirli'den önemli açıklamalar!

22.05.2020 13:44

Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli TİGEM-Ceylanpınar Sulama Projesi'nin açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, "Haziran'da 131 milyon TL besi ödemesi yapılacak" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hayata geçirilen TİGEM Ceylanpınar Sulama Projesi sayesinde tek tuşla binlerce dönüm arazinin sulanacağını belirterek, "Dolayısıyla bu arazilerde nadas sistemi kalkacak, ikinci ürün ekilişleri sayesinde bitki çeşitliliği artacak, verim ve kalitede artış gerçekleşecek. Hububat verimi dekarda 250 kilogramdan 500 kilograma çıkacak ve kalite yükselecek" dedi.

Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin en büyük tarım işletmesi olan Şanlıurfa Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde 60 bin dekar alanın sulanması amacıyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen 70 milyon lira yatırım bedeline sahip TİGEM Ceylanpınar Sulama Projesi'nin açılış törenine katıldı.

Şanlıurfa'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Pakdemirli, salgın sürecine rağmen ülkeye büyük projeler kazandıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.





Pakdemirli, son 18 yılda bakanlığının çiftçilere verdiği destekle ülkenin tarım ve orman alt yapısının güçlendiğini aktararak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile tarımsal üretim artışının büyük bir ivme kazandığını söyledi.

Türkiye'nin tarımsal alan bakımından dünyada 17. sırada olmasına rağmen tarımsal hasılada Avrupa'da birinci sıraya yükseldiğini aktaran Pakdemirli, bu anlamda dünyada ise ilk on arasına girildiğini kaydetti.





Pakdemirli, bu başarı hikayesinin çiftçilerin olduğunu belirterek, "Bildiğiniz gibi, Bakanlık olarak tarımsal üretim desteği, bütçemizden en büyük payı, yani elimizdeki bütçenin yüzde 8 ila yüzde 9'unu Şanlıurfa'ya ödüyoruz. Şanlıurfa da ülkemizin bitkisel ve hayvansal üretiminin yarısına yakınını sağlayarak, bütün desteklerimizi sonuna kadar hak ediyor. Tabi Şanlıurfa'ya gelmişken güzel haberler vermezsek olmaz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı üzere, TMO'nun sert ekmeklik buğday alım fiyatını ton başına 1350 liradan 1650 liraya yükseltiyoruz. Ayrıca çiftçilerimize hububatta, 230 lira ton başına prim ve destek ödemesi yapacağız. Ve bakliyattaki prim ve destek ödemesi de ton başına 800 lira olacak." diye konuştu.

DESTEKLEME ÖDEMELERİYLE İLGİLİ MÜJDE VERDİ

Bakan Pakdemirli, süt ve süt ürünleri ihracatı noktasında Ticaret Bakanlığı ile yoğun çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Yine güzel bir haber daha. Ticaret Bakanlığımızla yaptığımız yoğun çalışmalar neticesinde, ülkemizden Çin'e gerçekleştirilecek süt ve süt ürünleri ihracatının önündeki engeller kalkmıştır. Bu kararla, uluslararası piyasanın tarım sektörümüze duyulan güveni de bir kez daha teyit edilmiştir. Hem süt üreticilerimize, hem de süt ürünleri üretici firmalarımıza hayırlı olsun." dedi.

Pakdemirli, bir güzel haberi daha olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Hayvancılık desteklemeleri kapsamında üreticilerimize 6,6 milyar lira destekleme ödemesinin mayıs sonu itibarıyla 5,1 milyar lirasını ödedik. İnşallah haziran ayında da 131 milyon lira besi desteğini ödeyeceğiz. Böylelikle yılın ilk 6 ayı itibariyle toplam hayvancılık desteklemelerinin yaklaşık yüzde 80'i olan 5,23 milyar lira destekleme ödemesini yapmış olacağız."

Bir diğer konunun da pamuk destekleme ödemesi olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, "Pamuk fark ödemeleri destekleme başvuruları 30 Nisan 2020'de tamamlanmıştı. Destekleme icmalleri oluşturulma süreci halen devam etmekte olup, inşallah en kısa sürede ödemeler çiftçilerimizin hesaplarına yatırılacaktır." diye konuştu.

"VERİM VE KALİTEDE ARTIŞ GERÇEKLEŞECEK"

Bekir Pakdemirli, Ceylanpınar'da 60 bin dekar araziyi sulamaya açtıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Devlet Su işleri Genel Müdürlüğümüz ile Türkiye tarımının güvencesi, en büyük çiftçi kuruluşumuz TİGEM tarafından yürütülen Ceylanpınar Sulama Projemiz, yaklaşık 70 milyon lira yatırım bedeliyle hayata geçirilmiştir. Bu projeyle tek tuşla binlerce dönüm arazi sulanabilecek. Dolayısıyla bu arazilerde nadas sistemi kalkacak, ikinci ürün ekilişleri sayesinde bitki çeşitliliği artacak, verim ve kalitede artış gerçekleşecek. Hububat verimi dekarda 250 kilogramdan 500 kilograma çıkacak ve kalite yükselecek. Her yıl ilave 25 milyon lira gelir sağlanacak. İkinci ürün ekilişleriyle bu gelir 70 milyon lira düzeylerine çıkacak. Böylece ülke ekonomisine bu araziler 4 kat daha fazla katkı yapacak. Ayrıca daha fazla istihdam sağlanacak, kanal sulaması nedeniyle de enerji tüketimi azalacak. Üretim maliyeti düşecek ve yer altı su kullanım oranı azalacak."







Şanlıurfa'nın hem üreten hem de 7 bölgeye gönderdiği mevsimlik tarım işçileriyle Türkiye tarımını sırtlamış bir şehir olduğunun altını çizen Pakdemirli, "Kovid-19 salgını sürecinde de Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün verdiği izinle, Türkiye'nin yedi bölgesine ekmek parası kazanmaya giden yaklaşık 160 bin tarım işçisi Şanlıurfalı kardeşime kolaylıklar, hayırlı bol kazançlar diliyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Pakdemirli, bugün Ceylanpınar Sulama Tesisinin açılışının yanı sıra Şanlıurfa'da hasatı da başlatacaklarını belirterek, herkese bereketli hasatlar diledi.

Açılış törenine AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri İbrahim Halil Yıldız, Ahmet Akay, Halil Şavlı, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, TİGEM Genel Müdürü Ayşe Ayşin Işıkgece ve diğer ilgililer katıldı.

Sosyal mesafeye dikkat edilen törende, Bakan Pakdemirli ve katılımcılar konuşmaların ardından 60 bin dönüme su vermek için butona bastı.

Törenin ardından Bakan Pakdemirli TİGEM tarafından kurulan stantlardaki ürünleri ve bölgedeki hayvanları da inceledi.