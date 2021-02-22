CHP neden Berat Albayrak'ı hedef alıyor? "Temsil ettiği milli duruştan rahatsız oldular"

CHP ve yandaşı medya Türkiye ekonomisine yönelik yeni bir algı operasyonu başlatıldı. Merkez Bankası'nın rezervlerini tartışma konusu eden CHP, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a karşı bir kara propaganda başlatarak iftiralarla saldırdı. Albayrak, rezervlerin buhar olduğuna yönelik çirkin iftira kampanyalarına karşı harekete geçti ve mesnetsiz iddialara ilişkin tazminat davası açtı. Peki CHP neden sistematik bir şekilde Berat Albayrak'a saldırıyor? Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar konu ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.