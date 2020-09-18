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Türkiye'den Akdeniz'de yeni Navtex ilanı

Türkiye'den Akdeniz'de yeni Navtex ilanı
18.09.2020 20:55

Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'nin çalışma yürüteceği alan için 18 Ekim'e kadar sürecek yeni NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan edildi.


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