Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'nin çalışma yürüteceği alan için 18 Ekim'e kadar sürecek yeni NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan edildi.
Türkiye'den Akdeniz'de yeni Navtex ilanı
18.09.2020 20:55
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