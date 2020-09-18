Türkiye'nin Otomobili (TOGG) heyecanlandırmaya devam ediyor

18.09.2020 19:25

Milli otomobil fabrikası için hummalı çalışmalar heyecanla sürüyor. TOGG'un Twitter hesabından, inşaat çalışmalarına ilişkin detayları içeren bir video paylaşıldı. TOGG Platform Tasarım ve Üretim Merkezi'nin inşaat çalışmaları kapsamında; 50 bin m3 kazı çalışması, 10 bin m3 yapısal dolgu ve 2 bin 638 adet zemin güçlendirme kolonu yapıldı. Videoda yer alan bilgiye göre, güçlendirme tamamlandığında toplam zemin güçlendirme kolonu (DSM) sayısı 40 bin adete ulaşacak.