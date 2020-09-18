Milli otomobil fabrikası için hummalı çalışmalar heyecanla sürüyor. TOGG'un Twitter hesabından, inşaat çalışmalarına ilişkin detayları içeren bir video paylaşıldı. TOGG Platform Tasarım ve Üretim Merkezi'nin inşaat çalışmaları kapsamında; 50 bin m3 kazı çalışması, 10 bin m3 yapısal dolgu ve 2 bin 638 adet zemin güçlendirme kolonu yapıldı. Videoda yer alan bilgiye göre, güçlendirme tamamlandığında toplam zemin güçlendirme kolonu (DSM) sayısı 40 bin adete ulaşacak.
Türkiye'nin Otomobili (TOGG) heyecanlandırmaya devam ediyor
18.09.2020 19:25
- Türkiye'nin Otomobili (TOGG) heyecanlandırmaya devam ediyor
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