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Türkiye'de koronavirüs tespit edildi! Vatandaşlar böyle görüntülendi!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs Türkiye'ye de sıçradı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de koronavirüs tespit edildiğini açıklamasının ardından İstanbul'da çekilen görüntüler dikkat çekti. Toplu taşıma araçları olan metre, metrobüs ve otobüsleri kullanan vatandaşların çoğunun maske taktığı görüldü.

11.03.2020 09:47 - Son Güncelleme: 11.03.2020 09:54
Türkiye'de koronavirüs tespit edildi! Vatandaşlar böyle görüntülendi!

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın Türkiye'de ilk 'Koronavirüs' vakasını açıklamasının ardından vatandaşlar önlemleri arttırdı.

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Türkiye'de koronavirüs tespit edildi! Vatandaşlar böyle görüntülendi!

İstanbul'un insan yoğunluğunun fazla olduğu Taksim Meydanı'nda vatandaşların maske taktıkları görüldü.

Türkiye'de koronavirüs tespit edildi! Vatandaşlar böyle görüntülendi!

Ankara'da açıklama yapan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın Türkiye'de ilk 'Koronavirüs' vakasına rastlandığını belirtmesinin ardından vatandaşlarda kendi önlemlerini aldı.

Türkiye'de koronavirüs tespit edildi! Vatandaşlar böyle görüntülendi!

Toplu taşıma kullanan vatandaşlarda maske takarak virüsten korunmak için tedbir aldı.

Türkiye'de koronavirüs tespit edildi! Vatandaşlar böyle görüntülendi!

Virüs ortaya çıktığından beri önlemini aldığını belirten bir vatandaş," Virüs ortaya çıktığından beri ben önlemimi almıştım. Maske takıp, dezenfektan kullanıyorum. Vize başvuru merkezinde çalışıyorum. Nasıl bulaşacağı belli olmayan bir hastalık. Elimizden geldiğinde tedbirimizi alıyoruz. Herkes kendi tedbirini almalı" ifadelerini kullandı.

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