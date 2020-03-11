Müge Anlı DNA testi sonucunu açıkladı! 11 Mart Müge Anlı canlı yayınında büyük şok 11.03.2020 10:51

Müge Anlı DNA testi sonucunu 11 Mart Atv canlı yayınında açıkladı! Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... İki kardeş evlatlık olduklarını öğrenmiş ve biyolojik ailelerini öğrenmek için Müge Anlı'ya başvurmuştu. Telefonla yayına bağlanan Havvaana Doğan, Özlem Yılmaz'ın kardeşi olabileceğini söyledikten sonra ikili DNA testi yaptırmış ve gerçeği öğrenmek için geri sayıma başlamıştı. 11 Mart Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Müge Anlı, DNA sonucunu açıkladı.

Yıllarca birbirlerini kardeş bilip bir gün evlatlık olduklarını öğrenen Özlem Yılmaz ve Murat Barut biyolojik ailelerini bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu.Programda kardeşlerden biri için umut verici gelişmeler yaşanmıştı. Biyolojik kardeş olabileceği kişi olan Havvana hanım ile Özlem Hanım'ın DNA sonucu çıktı. Müge Anlı 11 Mart Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında DNA testi sonucunu açıkladı!

Murat Barut, 15 yaşındayken Özlem Yılmaz'ın kardeşlik alındığı belgeye ulaşmış ;ancak konuyu kimseye söylememeyi tercih ettiğini anlattı. Belgede kardeşinin isminin Ebru olduğunu gören Murat Bey, konula alakalı başka bir bilgi bilmediğini söyledi. Yıllarca kardeşimin evlatlık olduğunu saklayan 50 yaşındaki Murat Barut, aile içindeki bir tartışmada kendisiyle ilgili gerçekle de yüzleşmek zorunda kaldı. Murat Barut da tıpkı kardeşi gibi evlatlık alınmıştı. Aile, 1969 doğumlu Murat Barut'u 3- 4 günlük bir bebekken Mersin'deki bir otobüs durağında, Özlem Yılmaz ise 1974 yılında Adana'da bir hastaneden aldıklarını söylemişti. Özlem Hanım için dün sıcak bir gelişme yaşandı. Telefonla yayına bağlanan Havvaana Doğan, Özlem Yılmaz'ın kardeşi olabileceğini söyledi. Havvaana Doğan ve halası stüdyoya geldi. Canlı yayında duygusal anlar yaşandı. Havvana Doğan ile Özlam Yılmaz'ın kardeş olup olmadığını belirleyecek olan DNA testi sonucu bugün çıktı. Müge Anlı DNA sonucunu canlı yayında açıkladı. Yapılan iki ayrı DNA testi sonucuna göre Özlem ve Havvana Hanım arasında biyolojik bir bağ bulunmadı.