Türkiye'de bir ilk: Kovid-19'a karşı Bezmo Robot

05.05.2020 22:48

Türkiye'nin yeni koronavirüsle mücadelesi hız kesmeden devam ederken dünyaya örnek uygulamalar da ilk kez ülkemizde uygulanıyor. Bunlardan biri de Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayata geçirildi. Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Türkiye'de ilk olan robotlar da kullanılmaya başlandı. Peki, bu robotlar nasıl çalışıyor? İşte A Haber farkıyla Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde koronavirüse karşı mücadelede önemli bir uygulama olan Bezmo Robot...