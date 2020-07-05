Türkiye Sakarya'daki patlamaya ağlarken Sözcü'nün damadı İBB Basın Grup Sözcüsü Nadir Ataman milyonluk teknesiyle sefa sürdü!

05.07.2020 16:14

Yandaş atama yapılmayacak diye halkı kandırarak yönetime geçen CHP, Sözcü gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz’ın damadı Nadir Ataman’ı İBB’ye atamıştı. Atamanın hemen ardından damat Ataman’ın kaçak yapılarının bulunduğu ortaya çıkmıştı. Skandallar ile anılan damat Nadir Ataman, Türkiye’nin ciğerini yakan Sakarya’daki patlamanın olduğu gün lüks sürat teknesiyle sürdüğü sefasını sosyal medyadan paylaştı. Ataman’ın paylaşımı büyük tepki görürken CHP’li isimler bile isyan etti.

CHP'li İBB Basın Grup Sözcüsü Nadir Ataman yeni bir skandal ile gündeme geldi. Aynı zamanda Sözcü gazetesi Genel Yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ın damadı olan Ataman milyonluk sürat teknesi ile sürdüğü sefayı sosyal medyasından paylaştı.

CHP'li İBB yönetimde olan ve Sözcü ile FOX'un reklamını yapan Ataman'ın Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen patlamanın olduğu günde yaptığı zevk-i sefa tüm sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Ataman'ın paylaşımlarına birçok CHP'li isim de tepki gösterdi.

Ataman'ın Instagram'daki bu görüntüyü daha sonradan kaldırdığı öğrenildi.

Ataman geçtiğimiz günlerde kaçak yapılan üzerinden elde ettiği rant ile gündeme gelmişti.

KAÇAK YAPILARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Nadir Ataman'ın; hem emlakçı binasına, hem de konteyner için tek yapı belgesi aldığı tespit edilmişti. Emlakçı binasının; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, 31 Aralık 2017'den önce yapılmış, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için hayata geçirilen imar barışından faydalandığı öğrenilmişti.

Nadir Ataman'a ait konteyner yapının ise imar barışından yararlanamadığı ortaya çıkmıştı. Nadir Ataman'ın kaçak olduğu ve çiğ köfteci olarak kullanılan konteyner yapının imar barışından sonra bile alanını genişlettiği tespit edilmişti. Çiğ köfteci olarak kullanılan konteyner yapının devren satılık ilanının da verildiği görülmüştü.

ATAMAN: "UFKUNUZU AÇMAK İSTERSENİZ, SÖZCÜ GAZETESİ OKUYUN"

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Grup Sorumlusu Nadir Ataman, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Mart ayı oturumunda Sözcü Gazetesi'nin okunmasını, Fox TV'nin izlenmesini istemişti.

Nadir Ataman, "Ufkunuzu açmak isterseniz size tavsiye ediyorum. Ara sıra Sözcü, Cumhuriyet, Birgün, Oda TV okursanız gerçekten haberlere ulaşmış olursunuz. (…) Seyretmek isterseniz size Fox TV, Halk TV, Tele-1, KRT televizyonlarınızı da izlemenizi tavsiye ederim" dedi.

KAFTANCIOĞLU'NUN SAĞ KOLU

Kaçak yapıları ile gündeme gelen Ataman, CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da sol kolu.

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