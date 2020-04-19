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    • 19.04.2020 13:44
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    Sözcü'nün Genel Yayın Yönetmeni 'ın damadı ’li basın sözcüsü Meclis'te FOX ve Sözcü reklamı yapmış!

    Geçtiğimiz günlerde ’li ’nin Basın Sözcüsü ’ın Genel Yayın Yönetmeni ’ın damadı olduğu öğrenilmişti. Ataman’ın İBB Meclisi’nde ve Sözcü gazetesinin reklamını yaptığı ortaya çıktı. Ataman’ın, "Ufkunuzu açmak isterseniz size tavsiye ediyorum. Ara sıra Sözcü, Cumhuriyet, Birgün, Oda TV okursanız gerçekten haberlere ulaşmış olursunuz. (…) Seyretmek isterseniz size Fox TV, Halk TV, Tele-1, KRT televizyonlarınızı da izlemenizi tavsiye ederim” ifadelerine AK Parti’den çok sert tepki geldi. AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, "Kimin hangi televizyonu seyrettiği, hangi televizyonu seyretmediği. Sizin yanınızda olanları seyredince objektif habercilik, öbür taraftakini seyredince yandaşçılık.. Böyle bir sınıflandırma hangi hakla yapıyorsunuz?” dedi.

    Meclis'te FOX ve Sözcü reklamı yapmış!

    'li Basın Grup Sorumlusu , İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Mart ayı oturumunda 'nin okunmasını, 'nin izlenmesini istemişti.

    Nadir Ataman, "Ufkunuzu açmak isterseniz size tavsiye ediyorum. Ara sıra Sözcü, Cumhuriyet, Birgün, Oda TV okursanız gerçekten haberlere ulaşmış olursunuz. (…) Seyretmek isterseniz size Fox TV, Halk TV, Tele-1, KRT televizyonlarınızı da izlemenizi tavsiye ederim" dedi.

    GÖKKUŞ: ARKADAŞ SÖZCÜ'NÜN DE AVUKATLIĞINI YAPIYOR
    AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, Nadir Ataman'ı eleştirdi ve "Kimin hangi televizyonu seyrettiği, hangi televizyonu seyretmediği. Sizin yanınızda olanları seyredince objektif habercilik, öbür taraftakini seyredince yandaşçılık.. Böyle bir sınıflandırma hangi hakla yapıyorsunuz? Anlamakta gerçekten zorlanıyorum. Sayın başkanım, Arkadaş Sözcü Gazetesi'nin akrabası. Sözcü'nün de avukatlığını yapıyor herhalde.." ifadelerini kullandı

    CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ ATAMAN, SÖZCÜ'NÜN DAMADI ÇIKTI
    'nin Sözcü ile olan ortaklığına ilişkin bir detay daha ortaya çıkmıştı.

    CHP'li 'nin Basın Sözcüsü ve Belediye Meclis Üyesi Süleyman Nadir Ataman'ın Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni 'ın damadı olduğu öğrenilmişti.

    Haberler Güncel Sözcü'nün Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın damadı CHP’li İBB basın sözcüsü Nadir Ataman Meclis'te FOX ve Sözcü reklamı yapmış!
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