Türk ve Yunan özel kuvvetleri Balkanlar'da ortak tatbikatta! Balkanlar'daki dikkat çeken tatbikat ne anlama geliyor?

18.09.2020 17:49

Doğu Akdeniz'de gerilimin tırmandığı bir dönemde Türkiye’nin ve Yunanistan’ın Balkanlar'da ortak bir tatbikat gerçekleştiriyor olması tüm dikkatleri üzerine çekti. Peki, Balkanlar'daki ortak tatbikat ne anlama geliyor? Terör ve güvenlik uzmanı Çoşkun Başbuğ A Haber canlı yayınında söz konusu tatbikata ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Terör ve güvenlik uzmanı Çoşkun Başbuğ A Haber canlı yayınında Türkiye'nin ve Yunanistan'ın Balkanlar'da gerçekleştirdiği tatbikat ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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Başbuğ, "Askeri tatbikatlara baktığımızda tatbikatların şüphesiz bir amacı var. Eğer ferdi olarak bir tatbikat yapıyorsanız o bir yerlere bir takım yerlere mesaj olarak algılanmalı. Eğer herhangi bir ülke ile ikili anlamda yapıyorsanız bu dostluk anlamında vurgulanabilir. Bizim Azerbaycan ile yaptığımız gibi. Bir de iş birliği tatbikatları vardır ki NATO'nun zaten yapılan tatbikatlarının birçoğunda bu amacın güdüldüğünü görürsünüz. Türkiye gerilimin tırmanmasına rağmen NATO'nun diğer kurumların uzatmış olduğu her türlü arabulucu tekliflerine açık bir ülke durumunda. Türkiye konuları birbirine karıştırmadan süreç yürütüyor." ifadelerini kullandı.