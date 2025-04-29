SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Turist taşıyan midibüs devrildi: 19 yaralı!
Haberler Haber Videoları

Turist taşıyan midibüs devrildi: 19 yaralı!

Giriş Tarihi: 29.04.2025 16:56:32

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, otellere turist taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 18'i Rus turist olmak üzere 19 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Antalya Manavgat ilçesinde otellere turist taşıyan midibüs devrildi.

Manavgat'taki otellere turist taşıyan Fatih Karataş yönetimindeki 07 AVN 799 plakalı tur midibüsü, saat 08.00 sıralarında Gündoğdu Mahallesi'nde sürücünün hakimiyeti kaybetmesiyle yoldan çıktı.

Antalya'da tur midibüsünün devrildiği kazada 18'i turist 19 kişi yaralandı (AA)

18'İ TURİST 19 YARALI
Minibüs, Yörük Mustafa Bey Bulvarı'nda seralar ile yol arasındaki bahçeye devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile 18 Rus turist, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ilçedeki hastanelere götürüldü.

SIRADAKİ VİDEO
Çakarlı araçla yakalanıp "Valinin yeğeniyim" diyen sürücüye büyük ceza!
29.04.2025Salı
Bakan Yerlikaya'dan CHP'li İBB'deki yolsuzluk çetesine sert tepki: ''Polislerimizin kameraları bantla kapatma gibi bir görevi yoktur''
29.04.2025Salı
Ankara Eskişehir yolunda feci kaza: Araçtan inen sürücü hayatını kaybetti!
29.04.2025Salı
Trafikte satırlı kavga! O anlar kamerada!
29.04.2025Salı
Düğün salonunda kan aktı: Falçatalı kavga 2 yaralı!
29.04.2025Salı
Bunlar da Var
Başkan Erdoğan İtalya’da! 06:33
Başkan Erdoğan İtalya'da!
29.04.2025Salı
Takside dehşet anları: İngiliz boksör taksiciyi hastanelik etti! 02:45
Takside dehşet anları: İngiliz boksör taksiciyi hastanelik etti!
28.04.2025Pazartesi
Taktik değişti amaç aynı: Önce bant ardından peçete | Ekrem İmamoğlu’nun gittiği otelden yeni görüntüler ortaya çıktı! Kameralar neden kapatıldı? 07:31
Taktik değişti amaç aynı: Önce bant ardından peçete!
29.04.2025Salı
Deprem Uzmanı Şener Üşümezsoy İstanbul’daki 6.2’lik depremi nasıl bildi? A Haber canlı yayınında önemli açıklamalar: Adalar fayı ölü bir fay. 04:55
"Adalar fayı ölü bir fay."
28.04.2025Pazartesi
CANLI YAYIN