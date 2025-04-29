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Çakarlı araçla yakalanıp Valinin yeğeniyim diyen sürücüye büyük ceza!
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Çakarlı araçla yakalanıp "Valinin yeğeniyim" diyen sürücüye büyük ceza!

Giriş Tarihi: 29.04.2025 16:40:46 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 16:41:01

Sarıyer'de çakarlı araçla trafikte öncelik sağlamaya çalışan sürücü, kendisine tepki gösterilince "Valinin yeğeniyim" diyerek kaçtı. Yakalanan sürücüye 146 bin 134 TL para cezası kesildi, ehliyeti ve aracı 30 gün süreyle trafikten men edildi. Şahsın valiyle bir bağı bulunmadığı ortaya çıktı.

Sarıyer'de çakarlı aracı nedeniyle kendisine tepki gösteren sürücüye "Valinin yeğeniyim" diyerek uzaklaşan şahıs yakalandı. Sürücüye 146 bin 134 TL para cezası kesilirken, ehliyeti 30 gün süreyle geri alındı. Öte yandan sürücünün, İstanbul Valisi Davut Gül'ün yeğeni olmadığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Sarıyer Cendere Caddesi Ayazağa katılım mevkiinde araç kullanan şahıs, önüne geçmeye çalıştığı sürücünün kendisine tepki göstermesi üzerine "Valinin yeğeniyim" diyerek uzaklaştı. Sürücünün yanındaki kişi ise o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi ekipleri harekete geçti. Çakarlı araç kullanarak trafikte öncelik sağlamak isteyen sürücü S.O.(22) isimli şahıs yakalandı. Sürücü S.O.'ya toplamda 146 bin 134 TL para cezası kesilirken, sürücü belgesi 30 gün süre ile geçici olarak geri alındı. Araç ise 30 gün süre ile trafikten men edildi. Ayrıca sürücü S.O. hakkında adli işlem başlatıldı. Sürücü S.O.'nun işlemlerin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan sürücünün, İstanbul Valisi Davut Gül'ün yeğeni olmadığı belirtildi.

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