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İspanya’da elektrik kesintisi sonrası tren seferleri aksadı!
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İspanya'da elektrik kesintisi sonrası tren seferleri aksadı!

Giriş Tarihi: 29.04.2025 17:52:56 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 17:53:07

İbiza’daki ısı değişimi ile ilişkilendirilen kesinti milyonları etkiledi; Barselona’da tren seferleri aksadı, yüzlerce yolcu istasyonlarda mahsur kaldı. Yetkililer kesintinin kesin nedeni üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

İspanya ve Portekiz'de milyonlarca insanın hayatını felç eden elektrik kesintisinin İbiza Adası'ndaki ısı değişimiyle ilişkilendirilmesi yeterince ikna edici bulunmazken gerçek neden ve ihtimallerin ne olabileceği tartışması sürüyor. Büyük çaplı elektrik kesintisi sonrası Barselona'daki Sants Tren İstasyonu'nda tren seferleri aksadı. Rodalies banliyö hatları dururken, hızlı ve orta mesafeli trenlerde ciddi gecikmeler yaşandı. Elektrik kesintisinin etkileri sürerken yüzlerce yolcu istasyonda mahsur kaldı. İspanya Kızılhaçı, bekleyen yolculara su ve yiyecek desteği sağladı. Yetkililer, seferlerin normale dönüş tarihi hakkında henüz açıklama yapmadı.

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