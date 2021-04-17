RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Haber Videoları Tunceli’de teröristlerin kullandığı 3 mağara ve EYP imha edildi

Tunceli’de teröristlerin kullandığı 3 mağara ve EYP imha edildi

Tunceli’de teröristlerin kullandığı 3 mağara ve EYP imha edildi
17.04.2021 19:26
Ana Sayfa 01:10
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 02:11
Gönül Dağı 24. Bölüm ön izleme...
Ana Sayfa 09:54
İngiltere, Prens Philip’e veda...
Ana Sayfa 02:52
EDHO 191. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 01:34
Bakan Soylu uyardı: İptal...
Ana Sayfa 12:50
17-25 Aralık'taki çirkin oyun...
Ana Sayfa 08:54
Özal mezarı başında anıldı
Ana Sayfa 02:52
Koronadan nasıl korunulur?...
Ana Sayfa 02:01
Karantina olması gerekirken...
Ana Sayfa 02:11
Serenay ve Haldun Demirhisar...
Ana Sayfa 00:44
Defne Samyeli deri tayt ve...
Ana Sayfa 04:01
Ayağında ayakkabıyı çıkarıp...

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerce kullanıldığı belirlenen 3 mağara imha edildi. İşte mağaralarda imha edilenler...


Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında, Ovacık kırsalında operasyon düzenledi.

Arazi taraması sırasında, güvenlik güçlerince, teröristlerin kullandığı 3 mağara tespit edildi.

İmha edilen mağaralardaki aramada, el yapımı patlayıcı, 6 büyük, 3 küçük tüp, 5 pil bloğu, 5 akü, 19 örgütsel kitap, 100 metre kablo, 100 metre ip, 200 metre naylon, 200 metre branda, 2 el feneri ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bölgede, terörist unsurların etkisiz hale getirilmesi amacıyla havadan ve karadan operasyonlar sürdürülüyor.

Haber Videoları