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Tunceli'de kız yurdunda yangın paniği! 300 öğrenci tahliye edildi

Tunceli'de kız yurdunda yangın paniği! 300 öğrenci tahliye edildi
16.05.2022 09:27

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Tunceli'de bulunan 5 katlı bir kız yurdunun 2'nci katında gece saatlerinde yangın çıktı. 300 öğrenci yurttan tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Tunceli'de kız öğrencilerin kaldığı yurdun 2'nci katında yangın çıktı. Öğrenciler yangının ardından tahliye edilirken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 4 öğrenci, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Atatürk Mahallesi'nde, 300 öğrencinin kaldığı 5 katlı Ehlibeyt Kız Öğrenci Yurdu'nun 2'nci katında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Emniyet ve jandarmaya ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları da (TOMA) hazırda bekletilirken, 300 öğrenci, yurttan kısa sürede tahliye edildi. Dumandan etkilenen 4 öğrenci, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er de olay yerinde incelemelerde bulundu. Hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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