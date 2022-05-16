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Malatya'da dehşet: 15 yaşındaki genç babasını öldürdü!

Malatya'da dehşet: 15 yaşındaki genç babasını öldürdü!
16.05.2022 08:46

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Son dakika haberine göre, Malatya’da 15 yaşındaki bir genç tartıştığı babasını tabancayla başından vurarak öldürdü. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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Olay, 02.45 sularında Yeşilyurt ilçesine bağlı Melekbaba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İmbik sokak içerisinde bulunan 3 katlı bir apartmanda ailesiyle birlikte yaşayan Mehmet Ş. (43) ile oğlu Ö.Ş. (15) arasında tartışma çıktı.

Yaşanan tartışmanın ardından babasına ait olduğu ileri sürülen tabancayla Ö.Ş., Mehmet Ş.'nin baş kısmana 2 el ateş etti.

Başına isabet alan Mehmet Ş. kanlar içerisinde yere yığılırken, aile bireylerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ö.Ş.'nin, kullandığı suç aleti ile birlikte polise teslim olduğu olayda, Mehmet Ş.'nin cenazesi cumhuriyet savcısı ile polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.


Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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