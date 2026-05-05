Bursa’da park yeri gerginliği: Sürücüler birbirine girdi!

Olay, Nilüfer ilçesinde yoğun bir bölgede meydana geldi. İddiaya göre, araçlarını park etmek isteyen iki sürücü arasında yer paylaşımı nedeniyle bir anlaşmazlık çıktı. Sözlü olarak başlayan tartışma, tarafların birbirine tepki göstermesiyle kısa sürede alevlendi.

Saldırı Anı Cep Telefonunda

Tansiyonun yükselmesiyle birlikte sürücülerden biri, diğerine fiziki müdahalede bulunarak saldırdı. Çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmak için seferber olurken, saldırıya uğrayan sürücü yaşadığı panik anlarına rağmen cep telefonu kamerasını açarak o anları saniye saniye görüntüledi. Kaydedilen görüntülerde, sürücülerin birbirine bağırdığı ve arbedenin yaşandığı anlar net bir şekilde yer aldı.