Burdur'da müstakil evde yangın: Bir kişi hastaneye kaldırıldı

Yangın, öğle saatlerinde Burdur Mehmet Akif Ersoy mahallesi 151. sokak üzerinde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fadime Y.'ye ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

Dumandan etkilenen ev sahibi hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen ev sahibi Fadime Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, alevlerin tüm evi sarması üzerine uzun süre soğutma ve söndürme çalışması yürüttü.

Mahsur kalan kedi kurtarıldı

Yangın söndürme çalışmaları sırasında içeride mahsur kaldığı belirlenen bir kedi, itfaiye ekiplerinin dikkati sayesinde yanmaktan son anda kurtarıldı. Yangın sonucunda müstakil ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.