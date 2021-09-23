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TSK'yı yıpratma çabası! 5 general istifa etti iddiasına MSB'den açıklama: Haberler gerçeği yansıtmıyor

TSK'yı yıpratma çabası! 5 general istifa etti iddiasına MSB'den açıklama: Haberler gerçeği yansıtmıyor
23.09.2021 10:01
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Son dakika haberleri... Dün Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk TSK'den beş generalin istifa ettiğini yazdı. Öztürk'ün yazısını alıntılayan FETÖ'cü siteler ise istifaların İdlib'de geçtiğimiz günlerde üç askerimizin şehit edilmesinin ardından gerçekleştiği iftirasında bulundu. Milli Savunma Bakanlığı ise bugün yaptığı açıklamada söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı ve sadece iki generalin sağlık ve ailevi nedenlerle emeklilik talebinde bulunduğunu belirterek, söz konusu iddiayı "iyi niyetli olmayan, TSK'yı yıpratmaya yönelik algı oluşturma çabaları" olarak nitelendirdi.


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