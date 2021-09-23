257 yıl önce Siirt'te yaşanan "ışık hadisesi" ilgiyle izlendi

İbrahim Hakkı Hazretleri'nin 257 yıl önce yaptırdığı düzenekle güneşin ilk ışınlarının, hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlatması hadisesini izlemek için katılımcılar ve vatandaşlar Tillo ilçesinde sabah namazında bir araya geldi. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin hocası İsmail Fakirullah'ın vefatı üzerine "Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim?" diyerek 257 yıl önce türbesinde yaptırdığı ışık düzeneğiyle güneşin ilk ışınlarının hocasının başucunu aydınlatması olayı ilgiyle izlendi. Programa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Haberin detayları...