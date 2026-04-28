Güvercinlik Rampaları'nda tır dehşeti: Bariyerleri biçip devrildi

Manisa'nın Kula ilçesinde akşam saat 19.45 sıralarında ulaşımı aksatan bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzmir-Ankara D300 Karayolu üzerinde seyir halinde olan 62 yaşındaki Mehmet Murat Koylu idaresindeki tır, Peribacaları mevkii yakınlarındaki Güvercinlik Rampaları'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan dev araç, orta refüjdeki bariyerlere çarptıktan sonra yola devrildi.

Ekipler kısa sürede müdahale etti

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye ivedilikle Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücü Mehmet Murat Koylu'ya olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün genel sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.