Adana'da korkutan kaza: Motosiklet ve otomobil kafa kafaya

Adana'nın Kozan ilçesinde bugün hareketli dakikalar yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Türkeli Mahallesi Saimbeyli Caddesi üzerinde seyir halinde olan O.B. idaresindeki motosiklet ile B.C. yönetimindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet üzerindeki sürücü O.B. ve yolcu konumundaki S.H.M., asfalt zemine savrularak yaralandı.

Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı

Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine kısa sürede polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, acı içerisinde yerde yatan yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Dehşet anları kamerada

Yaşanan feci kaza, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, iki aracın çarpışma anı ve motosiklettekilerin savrulma anları net bir şekilde görülüyor. Polis ekipleri kaza mahallinde incelemelerde bulunurken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.