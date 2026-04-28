Adana’da kanala düşen şahıs yaşamını yitirdi

Adana'nın Seyhan ilçesinde bugün akşam saatlerinde üzücü bir olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sümer Mahallesi Kıyıboyu Caddesi üzerinde sulama kanalı kenarında yürüyen 49 yaşındaki Yüksel Dalkıran, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek kanala düştü. Akıntının şiddetiyle sürüklenmeye başlayan adamı gören vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden emniyet ve kurtarma ekiplerine bildirdi.

Ekipler kanalda zamanla yarıştı

İhbar üzerine bölgeye kısa sürede Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu kanal içerisinde sürüklenen Dalkıran, sudan çıkarılarak kıyıya alındı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde kalbi durduğu belirlenen Dalkıran'a, dakikalarca kalp masajı yapıldı.

Hastanede acı haber geldi

Yapılan yoğun müdahale sonrası kalbi yeniden çalıştırılan Yüksel Dalkıran, ambulansla ivedilikle hastaneye kaldırıldı. Ancak burada doktorların sergilediği tüm çabalara rağmen talihsiz adam hayatını kaybetti. Olayın yaşandığı bölgede inceleme yapan polis ekipleri, Dalkıran'ın düşme sebebini belirlemek üzere geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Cenaze, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.