Son dakika haberine göre Trabzon'un Of ilçesinde şiddetli yağışta Sugeldi Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken heyelan nedeniyle toprak altında kalarak hayatını kaybeden Yılmaz Hacımahmutoğlu'nun (53), heyelandan dakikalar önce yağışı cep telefonunun kamerasıyla kayda alıp, sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.
Trabzon'daki şiddetli yağışta vefat eden Yılmaz Hacımahmutoğlu'nun ölümünden dakikalar önce yağışı cep telefonuyla kaydettiği ortaya çıktı
15.08.2020 13:11
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- Trabzon'daki şiddetli yağışta vefat eden Yılmaz Hacımahmutoğlu'nun ölümünden dakikalar önce yağışı cep telefonuyla kaydettiği ortaya çıktı
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